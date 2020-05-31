Народный депутат Александр Ткаченко опубликовал поздравление с Днем Киева и подтвердил, что будет участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра города. Об этом нардеп заявил на своей странице в Facebook.

"Массив Отрадный, Киев. Здесь я родился и вырос. Сегодня День города и для каждого из нас он имеет свое измерение прекрасного, на левом или правом берегу. Главное, что нас объединяет - это гордость за историю древней столицы", – заявил Ткаченко.

Вместе с тем нардеп поставил точки над "и" в вопросе своего возможного участия в выборах мэра Киева.

"Думаю, пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Городом, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра города. Вернем себе гордость за Киев", – подчеркнул Ткаченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в этом году День Киева из-за карантина отмечают в соцсетях и на телевидении.

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