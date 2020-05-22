Глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко рассказал, каким видит праймериз перед выборами мэра Киева.

В частности, в своем Telegram-канале он указал, что партия должна составить перечень кандидатов, за которых в дальнейшем смогут проголосовать киевляне.

"Праймериз. Как их проводить? Они должны быть публичными и прозрачными, когда речь идёт о кандидате в мэры Киева от "Слуги". Итак, члены парламентской фракции собирают подписи за кандидата, например 25. На основе этого формируется шорт-лист претендентов. Затем киевляне высказывают свое мнение о списке. Например, проголосовав в приложении ДіЯ. Как вам?" – предложил Ткаченко.

Александр Ткаченко Depo.ua

При этом, он указал, что каждый из претендентов должен соответствовать "жестким критериям":

жить в Киеве, знать проблемы столицы;

пройти тесты на профпригодность - ну как при приёме на госслужбу;

безупречно владеть украинским языком и, конечно же, английский не ниже intermediate;

иметь четкую программу развития Киева на пять лет.

"На основании вышеизложенного, из трех кандидатов, что набрали большее количество голосов, партия выдвигает сильного кандидата в мэры", – подчеркнул Ткаченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил о масштабной "транспортной" афере в Киеве. По его словам, речь идет о закупке 200 автобусов на общую сумму 50,7 миллионов евро.