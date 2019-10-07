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7 октября • обновлено в 18:43
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Ткаченко готовится стать главой КГГА: появилось подтверждение

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Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращению коррупции в качестве кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом свидетельствуют данные из реестра НАПК. Отметим, декларация была подана еще 3 октября.

Главу КГГА, согласно закону, напомним, назначает президент Украины по представлению Кабинета министров.

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Александр Ткаченко подал декларацию на место главы КГГА

Александр Ткаченко подал декларацию на место главы КГГА

mediananny.com

Ткаченко готовится стать главой КГГА: появилось подтверждение

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил, что городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий.

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Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
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Комментарии на сайте не модерированы
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
щось у коломойського одні недомірки
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