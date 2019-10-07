Ткаченко готовится стать главой КГГА: появилось подтверждение

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращению коррупции в качестве кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом свидетельствуют данные из реестра НАПК. Отметим, декларация была подана еще 3 октября.

Главу КГГА, согласно закону, напомним, назначает президент Украины по представлению Кабинета министров.

Александр Ткаченко подал декларацию на место главы КГГА mediananny.com

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил, что городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся