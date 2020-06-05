Тищенко похвастался обустройством киевских песочниц: в сети потроллили нардепа. Фото

Народный депутат от "Слуги народа", один из возможных кандидатов в мэры Киева Николай Тищенко занялся обустройством песочниц на столичных детских площадках.
На странице нардепа в Facebook опубликованы фото песочниц до и после завоза песка под лозунгом "Делаем родной город комфортным" (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).
Николай Тищенко
При этом рабочие явно перестарались, наполнив песочницы с горкой. Это рассмешило пользователей.
"Девизом предвыборной кампании должно быть "Навалим наибольшую кучу!", "Кличко рыдает", "Думал, что это фейк. А оказалось, что нет...", "Боже, спасибо, что Коля не идет в мэры моего города", – пишут в комментариях.
Facebook Николая Тищенко
Facebook Николая Тищенко
Facebook Николая Тищенко
Facebook Николая Тищенко
Как сообщал OBOZREVATEL, Тищенко объявил об участии в праймериз на пост мэра Киева.
Во время заседания Верховной Рады он переписывался с президентом Украины Владимиром Зеленским о своей предвыборной кампании.
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