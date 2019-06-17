Тело тащило десятки метров: в Киеве самоубийца бросился с моста под грузовик

В понедельник, 17 июня, в Киеве на проспекте Победы у станции метро "Берестейская" мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись с путепровода под колеса грузовика.

Соответствующее видео появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что транспорт протащил тело несколько десятков метров. Шансов выжить у погибшего не было. "На асфальте фрагменты черепа и мозга. Основные части под колесами. Тело обезображено настолько, что опознать его будет сложно", – сказано в сообщении.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Движение вблизи места происшествия было перекрыто, в результате чего на проспекте образовалась пробка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве около железнодорожной станции "Караваевы дачи" нашли обезглавленный труп мужчины, лежащий на рельсах.

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