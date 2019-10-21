Главная Новости
21 октября • обновлено в 14:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

"Начала убегать, но не успела": мать поделилась жутким нюансом ДТП с такси Uklon в Киеве

1.5т Читать материал на украинском

Девушка, которую 21 октября в Киеве сбил водитель службы такси Uklon, получила сотрясение мозга.

"У Элины сотрясение мозга и ушиб правой голени", – рассказала OBOZREVATEL ее мать, журналист Оксана Гутцайт.

"Она шла по тротуару, там был небольшой поворот дороги, водитель не вписался в него и вылетел на тротуар. Она увидела, что он начал ехать на нее, начала убегать немножко влево, но не успела, и он ее сбил", – пояснила журналистка.

Оксана Гутцайт с детьми – Элиной и Марком

Оксана Гутцайт с детьми – Элиной и Марком

Facebook Оксана Гутцайт

По ее словам, 17-летней девушке провели необходимые диагностические процедуры, в том числе МРТ головы. "МРТ показало сотрясение, сказали, что сутки-двое надо наблюдать. И если всё пойдет на улучшение, дай Бог, больше ничего не надо. Эти дни она будет находиться в клинике, лежать, отдыхать".

Новости
"Пьяный мальчик-2"? В России полицейский насмерть сбил ребенка: результаты экспертизы шокировали

Как рассказала Оксана Гутцайт, семья намерена подавать иск против водителя-виновника ДТП. "Конечно, мы будем подавать, потому что, во-первых, свой ребенок – это самое важное. Во-вторых, нужно наказывать так, чтобы все остальные люди видели: нельзя просто сбить ребенка и уехать".

Оксана Гутцайт, Вадим Гутцайт

Оксана Гутцайт, Вадим Гутцайт

Facebook Оксана Гутцайт

Как писал OBOZREVATEL, 21 октября водитель службы такси Uklon на тротуаре сбил девушку. Об этом сообщил ее отец, олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт. Позже стало известно, что водитель, виновный в этом ДТП, задержан.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив ДТП в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel