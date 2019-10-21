"Начала убегать, но не успела": мать поделилась жутким нюансом ДТП с такси Uklon в Киеве

Девушка, которую 21 октября в Киеве сбил водитель службы такси Uklon, получила сотрясение мозга.

"У Элины сотрясение мозга и ушиб правой голени", – рассказала OBOZREVATEL ее мать, журналист Оксана Гутцайт.

"Она шла по тротуару, там был небольшой поворот дороги, водитель не вписался в него и вылетел на тротуар. Она увидела, что он начал ехать на нее, начала убегать немножко влево, но не успела, и он ее сбил", – пояснила журналистка.

Оксана Гутцайт с детьми – Элиной и Марком Facebook Оксана Гутцайт

По ее словам, 17-летней девушке провели необходимые диагностические процедуры, в том числе МРТ головы. "МРТ показало сотрясение, сказали, что сутки-двое надо наблюдать. И если всё пойдет на улучшение, дай Бог, больше ничего не надо. Эти дни она будет находиться в клинике, лежать, отдыхать".

Как рассказала Оксана Гутцайт, семья намерена подавать иск против водителя-виновника ДТП. "Конечно, мы будем подавать, потому что, во-первых, свой ребенок – это самое важное. Во-вторых, нужно наказывать так, чтобы все остальные люди видели: нельзя просто сбить ребенка и уехать".

Оксана Гутцайт, Вадим Гутцайт Facebook Оксана Гутцайт

Как писал OBOZREVATEL, 21 октября водитель службы такси Uklon на тротуаре сбил девушку. Об этом сообщил ее отец, олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт. Позже стало известно, что водитель, виновный в этом ДТП, задержан.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!