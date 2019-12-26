Такого не было 139 лет! В Киеве зафиксирована погодная аномалия

В Киеве ночь на 24 декабря была самой теплой за последние 139 метеонаблюдений.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Синоптики сообщили, что столбик термометра ночью не опустился ниже +5,7 градусов, что на 0,9 градуса теплее, чем в 2015 году.

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Также температурный рекорд был установлен 23 декабря. В этот день в столице было зафиксировано 8 градусов тепла, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.

Синоптики подчеркнули, что это уже девятый температурный рекорд в декабре за этот год.

"Несмотря на необычайно теплую вторую половину декабря, он уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года, в котором их было 20", – отметили метеорологи.

Теплая зимняя погода

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 25 и до 28 декабря погода постепенно будет меняться на более зимнюю.

При этом в начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление.

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