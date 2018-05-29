"Тачка разлупленная в хлам": в Киеве попал в ДТП гитарист Pianoбой

Гитарист известной украинской группы Pianoбой Вова Павловский попал в ДТП в центре Киева с участием автомобиля на еврономерах.

Об аварии он сам рассказал в Facebook. Так, он вместе с девушкой ехал по улице Грушевского на внедорожнике марки MITSUBISHI Outlander, как вдруг их автомобиль сломался и перестал крутиться руль.

В связи с этим они вынуждены были сделать остановку. Как раз в это время и произошел сильный удар.

Владимир Павловский Facebook Владимира Павловского

"И тут дикий удар сзади. Я как раз смотрел на правую дверь и она за полмилисекунды вогнулась во внутрь. Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной полосе и там зацепили Mercedes. Я быстро пришел в чувство и спросил у девушки, все ли с ней хорошо и может ли она выйти. Дверь заклинило. Я понял, что действовать нужно оперативно, так как может взорваться баллон с газом. Вытащил девушку из машины и увидел картину Репина: мне в зад въехал чувак на AUDI Q7 на эстонских номерах. Он был в мясо пьяный и начал говорить, что позвонит Авакову", - объяснил Павловский.

Голова и руки гитариста были в крови, поэтому ему понадобилась медицинская помощь. К счастью, ни он, ни его девушка сильно не пострадали.

"Мы чудом остались живы. На мне нет царапин и малая тоже в порядке. Болит ж*па и голова, но все ок. Чудесами не повредилась гитара и остальная аппаратура. Но вот тачка – разлупленная в хлам и возобновлению не подлежит, пьяный водитель сидит в СИЗО, а третий чувак – просто в шоке", - рассказал музыкант.

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