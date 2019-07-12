"Свободу Маркиву!" В Киеве вышли на протест под посольство Италии. Фото и видео

В пятницу, 12 июля, в Киеве под посольством Италии устроили протест против резонансного приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Активисты в 20:00 пришли на пикет с коробками от пиццы и плакатами с требованием освободить украинца (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Протестующие заявили о политическом характере приговора. По их словам, Маркива арестовали после того, как он начал рассказывать западным СМИ об агрессии России в Украине.

Протест под посольством Италии Facebook Oksana Tkachuk

Протест под посольством Италии Facebook "Свободу Виталию Маркиву!"

Протест под посольством Италии Facebook "Свободу Виталию Маркиву!"

Возмущение вызвал также и тот факт, что прокуратура просила приговорить Маркива к 17 годам тюрьмы, однако суд дал ему 24 года.

Активисты также выразили опасения, что украинских военных будут и дальше арестовывать по политическим заказам России, чтобы они не рассказали правду о преступных действиях Кремля на Донбассе.

Протестующие также обратились из-за несправедливого решения итальянского суда к генеральному прокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Протест под посольством Италии Facebook Аннетт Погорєлової

Протест под посольством Италии Facebook Аннетт Погорєлової

Протест под посольством Италии Facebook Аннетт Погорєлової

Протест под посольством Италии ТСН

Протест под посольством Италии ТСН

Протест под посольством Италии ТСН

Протест под посольством Италии ТСН

Протест под посольством Италии ТСН

Протест под посольством Италии Facebook Алексея Бобовникова

Протест под посольством Италии Facebook Алексея Бобовникова

Протест под посольством Италии Facebook Алексея Бобовникова

Протест под посольством Италии Facebook Алексея Бобовникова

Протест под посольством Италии Facebook Алексея Бобовникова

Протест под посольством Италии ТСН

Трансляция протеста онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля украинского нацгвардейца Виталия Маркива, арестованного в Италии, приговорили к 24 годам заключения. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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