Сутки пролежал в вагоне: в Киеве в электричке нашли труп 36-летнего мужчины

В Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале утром 8 апреля обнаружили труп мужчины. Тело находилось в последнем вагоне электрички, между сидениями, на втором пути станции.

Предполагается, что мужчина пролежал в вагоне сутки, пишет "Информатор". На тело обратили внимание пассажиры.

На место прибыли медики, но, к сожалению, им оставалось только констатировать смерть. При осмотре личных вещей был обнаружен паспорт мужчины.

"Информатор"

Умершим оказался житель Полтавской области 1983 года рождения. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не обнаружили.

Из-за работы правоохранителей движение электрички остановили. Все детали инцидента и причину смерти установит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неподалеку метро "Лукьяновская" 1 февраля обнаружили труп мужчины с окровавленной грудью. Тело лежало посреди улицы.

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