"Убийство святого" и судимости за кражи. В деле о странной смерти волонтера в Киеве появился новый поворот

Алексей Кучапин исчез в Киеве 16 июля, а через шесть дней его нашли мертвым.

Волонтера, руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина недавно обвинили в присвоении чужих средств. Также стали известны новые обстоятельства его странной смерти, которую друзья и близкие волонтера уже назвали убийством, а правоохранителей заподозрили в попытке "замять" преступление.

Подробнее о новой информации о жизни и смерти волонтера – в материале OBOZREVATEL.

Пять дней неизвестности

О пропаже Алексея Кучапина на своей странице в Facebook сообщил его друг и соратник, протоиерей Захарий Керстюк. Выяснилось, что 16 июля Алексей сказал родным, что отправится по делам в Днепр, и больше на связь не выходил.

Волонтер говорил, что поедет на автомобиле, который нашел через сервис BlaBlaCar, однако во время поисков Кучапина выяснилось, что поездки не было. Об этом заявили сами представители сервиса после внутренней проверки, данные подтвердила полиция.

После исчезновения Алексей также удалился из всех закрытых волонтерских групп, где с единомышленниками обсуждал ситуацию о помощи бездомным. Телефон был вне зоны доступа.

Друзья и родные забили тревогу и обратились за помощью в поиске Алексея к пользователям Facebook, Telegram и др.

Информация об исчезновении Алексея Кучапина на "Киев. Оперативном"

Чем занимался Кучапин

Алексей Кучапин был известен, как руководитель общественной организации “Дом Милосердия” в Киеве, а также волонтер, помогающий бездомным. По словам его друзей, в последнее время он якобы активно занимался расследованием торговли детьми за границу и помогал вырваться из рабства незаконно удерживаемым девочкам-сиротам.

Также он якобы помогал возвращать отобранные у пожилых людей и инвалидов квартиры. Но вот тут появились нюансы, о которых рассказываем ниже.

Странная смерть и угрозы

22 июля полиция Киева сообщила, что в одной из квартир в Днепровском районе обнаружено тело мужчины. Выяснилось, что это Алексей Кучапин.

Это известие шокировало друзей и родных, а также вызвало много вопросов. Ведь многие были уверены, что Алексей пропал по дороге в Днепр. Что он делал в неизвестной квартире? Как там оказался? И самое главное, что послужило причиной смерти?

Отметим, что в сообщении полиции Киева было сказано, что "смерть естественная", однако близкие волонтера не поверили в это. Утверждали, что он счастливый семьянин, а за 10 дней до исчезновения стал отцом Эммы.

За 10 дней до исчезновения Алексей Кучапин стал отцом. Facebook Алексея Кучапина

Алексей Кучапин с женой, апрель 2014 года. Фото реабилитационного центра "Освобождение", где лечат от нарко- и алкозависимости

Масла в огонь подлили и другие обстоятельства. Оказалось, что друзья Алексея увидели на мусорнике возле дома, где нашли тело волонтера, окровавленный диван. И, соответственно, сделали определенные выводы.

Диван, на котором скончался Алексей Кучапин, нашли выброшенным и в крови. Facebook Захарии Керстюка

Друг Алексея – Захария Керстюк – и вовсе обвинил полицию в том, что она якобы скрывает тело Кучапина. Также протоиерей заявил, что угрозы “вокзальных” ликвидировать тех, кто кормил бездомных, стали реальностью.

“Они сдержали своё слово, и начали потихоньку убирать тех, кто (по их мнению) дестабилизировал обстановку внутри удерживаемых в рабстве ими людей. На наш вопрос, что такого в том, что мы кормим бездомных, они часто отвечали, что бездомные видят в нас надежду, и неохотно исполняют их "приказы" попрошайничать по метро/электричкам и т.д. А ещё они часто клялись, что сделают все, чтоб мы больше никогда не появлялись в привычных местах обитания бездомных, и сделают это так, что люди будут считать это или естественной смертью, или местью бездомных, за отказ в помощи!” – написал Керстюк.

Он вспомнил случай, когда лично к нему на вокзале якобы подошел полицейский с угрозами.

“Он сказал, что если мы не перестанем ходить на вокзал, то он сделает так, что ко мне со спины подойдет бездомный, заколет меня ножом, а они подадут обществу это как бытовой конфликт, мол я отказал ему в помощи – и тот отомстил”, – рассказал протоиерей.

Он отметил, что только после обращения к заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко и его вмешательства угрозы волонтерам прекратились. Правда, было ли подано заявление и расследование по поводу угроз, не сообщил.

Новые обстоятельства смерти

По новой информации полиции Киева, тело Кучапина нашли в квартире (в Днепровском районе столице), которую он арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер для установки кондиционера, однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец жилья пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

Как сообщили в полиции, судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил.

При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на экспертизы, среди которых почерковедческая и психологическая.

Полицейские также уточнили, что пятна на диване, который вынесли с места происшествия, появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток. Все необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований были отобраны.

Также, по информации правоохранителей, для установления окончательной причины смерти мужчины назначен ряд экспертиз.

Скелеты в шкафу

Смерть Алексея Кучапина вызвала резонанс в социальных сетях и гневную реакцию на "творящийся беспредел".

Самого же волонтера многие считают чуть ли не святым, однако собеседники OBOZREVATEL, среди которых старые знакомые Алексея, просят не делать поспешных выводов.

"Дело в том что он был два раза судим за кражи, после одной даже отбывал наказание. Воровал из машины, тамбура. Понимаете, там у него не все так просто, но у нас люди любят делать из кого-то чуть ли не икону или святого", - рассказал знакомый волонтера.

По информации источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, недавно на волонтера также поступило заявление о присвоении чужих средств.

"Речь о ст. 190 Уголовного кодекса Украины – это мошенничество", - добавил источник. Однако есть ли связь между этой информацией и нововыявленными обстоятельствами смерти Алексея Кучапина (его предполагаемым самоубийством), не уточнил.

Волонтера обвинили в мошенничестве

(Продолжение следует...)