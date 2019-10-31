"Судьи боятся и берут самоотвод": что творится с делом об афере олигарха Фукса

Двое судей Северного апелляционного хозяйственного суда взяли самоотвод в скандальном деле о взыскании почти двух млрд. гривен с киевского метрополитена.

Само дело было открыто еще в 2016 году. Речь о схеме, которую провернул российский олигарх Павел Фукс. Именно благодаря ей у коммунального предприятия появились заоблачные долги.

6 сентября 2019 года КП "Киевский метрополитен" заявил в суд о пересмотре по нововыявленным обстоятельствам решения о взыскании этих "долгов" в пользу "Австро-Венгерской лизинговой компании" (ранее – "Укрослизинг").

Речь о пересмотре постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 31.01.2017 в деле № 910/8397/16.

Рассмотрение было назначено на 25 сентября, однако судья Калатай... ушла в отпуск.

Согласно выписки из протокола повторного автоматизированного распределения судебного дела между судьями от 30 сентября для рассмотрения дела № 910/8397/16 была сформирована судебная коллегия в составе председательствующего судьи Разина, судьи Ионниковой и судьи Тарасенко.

А уже 22 октября 2019 года в Северном апелляционном хозяйственном суде рассматривалось заявление... о самоотводе, которое подали судьи Ирина Ионникова и Каролина Тарасенко – "с целью недопущения сомнений в беспристрастности судей".

Коллегия судей приняла решение принять самоотвод.

Теперь материалы дела № 910/8397/16 подлежат передаче для осуществления повторного автоматизированного распределения и определения отведенного судьи. Таким образом, дело снова затягивается, а киевская подземка в любой момент может оказаться на грани остановки.

Источник OBOZREVATEL утверждает, что судьи подали самоотвод потому, что "боятся связываться со скандальным делом и переходить дорогу олигарху, который безнаказанно кошмарит Киев. И с каждым днем его аппетиты растут".

Отметим, что грабеж киевского метрополитена, который в результате преступных действий "бизнесмена" может попросту остановиться - одна из наиболее циничных афер Павла Фукса.

За год метро столицы провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок). И с каждой такой поездки в карман российского олигарха попадает 2 грн.

СУТЬ СХЕМЫ

В 2009-2010 компания Фукса "Укррослизинг" продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти два миллиарда гривен! Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Эту схему решили легализовать – прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

Как итог – из бюджета раз за разом уходят сотни миллионов гривен, а метро Киева может остановиться в любой момент.

OBOZREVATEL неоднократно обращался в правоохранительные органы – НАБУ, ГПУ, САП – с призывом разобраться в ситуации и остановить произвол дельца. Также мы обращались к новому руководству страны, в частности к президенту Владимиру Зеленскому, с призывом доказать свою политическую зрелость и незаангажированность и остановить грабеж украинцев Фуксом.

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