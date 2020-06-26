Рассмотрение апелляции по аресту Стерненко перенесли

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение ходатайства защиты активиста Сергея Стерненко об отмене для него домашнего ареста в деле, по которому его подозревают в умышленном убийстве при самозащите.

Суд продолжит заседание 3 июля в 11:00. Трансляцию из зала суда вело "Радио Свобода". (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Такое решение было принято на заседании 26 июня из-за того, что суд не успевает рассмотреть все материалы, а также большого количества желающих взять активиста на поруки.

Напомним, что в начале заседания защита активиста сразу заявила об отводе прокурору Николаю Бозовуляку, однако суд отклонил его.

Активист заявил, что под апелляционным судом Киева, за час до начала заседания по его делу, собралось много полицейских, нацгвардейцив и сотрудников судебной охраны.

"Больше даже чем под Шевченковским судом. Если бы суд был справедливым – потребности в такой армии не было. Но справедливости в нашей стране не найти", – прокомментировал Стернеко.

Правоохранители в апелляционном суде Киева (Telegram-канал Сергея Стерненко)

В апелляционном суде Киева собрались нацгвардейцы (Telegram-канал Сергея Стерненко)

Скриншот сообщения (Telegram-канал Сергея Стерненко)

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи СБУ завершили досудебное расследование по делу активиста Сергея Стерненка, которого подозревают в умышленном убийстве при самозащиты.