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8 мая • обновлено в 13:21
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Суд не продлил домашний арест волонтеру Зверобой

33.8т
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Печерский районный суд Киева отказался продолжить домашний арест волонтеру и участнице российско-украинской войны Марусе Зверобой по подозрению в возможных угрозах в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко. На своей странице в Facebook он также опубликовал соответствующее решение суда.

"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой", – написал правозащитник.

Суд вынес новое решение по Марусе Зверобой

Он отметил, что теперь у его подзащитной нет ни одной меры пресечения "по этому чрезвычайно сложному делу".

"Одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайства. Они некомпетентны или кто-то сознательно подставляет генерального прокурора, которая недавно сама себя завела в эту группу прокуроров?" – заявил Писаренко.

Решение суда по Зверобой

Решение суда по Зверобой

Facebook/Andrii Pysarenko

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области суд
Персоны
Маруся Зверобой Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Печерский суд
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Комментарии
58
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85
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bregovich mark
bregovich mark
И шо ,своя 1000% ная прокурорша ударила в грязь лицом?????Срочно поменять на 10000%.
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3
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну что?.Будем жаловаться в "Спортлото",а .ЗЕля?!.
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5
2
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Она должна сидеть в сизо за подобные слова
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1
4
Андреевич Александр
Андреевич Александр
Домбровска Катерина, одно дело висказывать мнение , а другое угрозы в адрес президента или какого-то другого прохожего ...
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1
2
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Dehtyaryov Ilya,обратись к соседям-оккупантам. Это их практика.А в Украине каждый имеет право на собственное мнение.
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4
1
Кияни

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