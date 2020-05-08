Суд не продлил домашний арест волонтеру Зверобой

Печерский районный суд Киева отказался продолжить домашний арест волонтеру и участнице российско-украинской войны Марусе Зверобой по подозрению в возможных угрозах в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил ее адвокат Андрей Писаренко. На своей странице в Facebook он также опубликовал соответствующее решение суда.

"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой", – написал правозащитник.

Он отметил, что теперь у его подзащитной нет ни одной меры пресечения "по этому чрезвычайно сложному делу".

"Одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантное ходатайства. Они некомпетентны или кто-то сознательно подставляет генерального прокурора, которая недавно сама себя завела в эту группу прокуроров?" – заявил Писаренко.

Решение суда по Зверобой Facebook/Andrii Pysarenko

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина сделали скандальное заявление о президенте Зеленском, намекнув, что его могут убить.

Затем против них было заведено уголовное производство.

Зверобой пожаловалась на якобы преследования людей, несогласных с политикой Зеленского.

Также она обвинила президента в том, что он, возможно, может сдавать интересы Украины.

Зверобой в Государственном бюро расследований вручили уведомление о подозрении.

В феврале Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство Марусю Зверобой. Она обязана была носить электронный браслет, чтобы за ее передвижением могли следить.

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