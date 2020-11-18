Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве показали на видео

Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются. В частности, строители завершили устанавливать три больших металлоконструкции в направлении улицы Набережно-Крещатицкой.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, обнародовав также видео строительства.

"Общий вес этих прогонов – 2400 тонн. Устанавливали их с помощью плавучего понтона", – сообщил он.

Также продолжается процесс установления арочной конструкции моста в проектное положение, до него осталось еще 10 сантиметров.

"В направлении Троещины уже готовы опоры для будущих прогонов моста. Продолжается и устройства насыпи проезжей части на Русановских садах. Там, кстати, параллельно бетонируют основу для будущей линии метрополитена", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко ранее назвал дату, когда откроют Подольско-Воскресенский мост.