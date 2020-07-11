Стрельбу на Позняках устроили сотрудники СБУ, – Бутусов

Стрельбу на Позняках (Киев) на улице Соломии Крушельницкой 8 июля устроили якобы сотрудники СБУ.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. По его словам, четверо мужчин открыли огонь из пистолетов по джипу Toyota в тот момент, когда он выезжал со двора жилого дома.

"По виду это было похоже на какое-то плохо организованное заказное покушение. По данным источников Цензор.Нет, оказывается, это действовала группа сотрудников СБУ, которые пытались задержать выезжавшего на машине своего бывшего коллегу, ныне – сотрудника другой государственной структуры. Несмотря на серию выстрелов, слава Богу, никого не убили и никуда не попали. По нашим данным, в машине было повреждено одно колесо. Уехавший человек позднее был задержан. Видео инцидента уже удалили с новостных сайтов", – рассказал он.

Бутусов при этом обвинил в непрофессионализме сотрудников СБУ за то, что они устроили стрельбу в густонаселенном районе.

"А вы слышали про рикошеты? Вы понимаете, что можете убить того, кого хотите задержать? Понимаете, что могли попасть в других людей? Понимаете, к каким последствиям это могло привести? Вижу, что не понимаете. На самом деле, никаких оснований для применения оружия на поражение не было. Задерживали не бандита, не диверсанта, а сотрудника другой госструктуры, который не оказывал сопротивление и сам недавно служил в СБУ. был там хорошо известен", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева утром 6 июля также открыли стрельбу. Инцидент произошел на улице Константиновской, возле кинотеатра "Жовтень" (Подольский район).