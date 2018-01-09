Стрельба в стрип-клубе Киева: чем он известен

8 января в центре Киева неизвестные устроили стрельбу в стриптиз-клубе Dolls.

"Обозреватель" собрал информацию о заведении и о том, что известно об инциденте на этот момент.

Как сообщает "Громадське", по словам сотрудников стрип-клуба, неизвестные ворвались в заведение и начали стрелять из огнестрельного оружия. В результате стрельбы никто не пострадал, а были лишь повреждены двери внутри заведения.

"Все выстрелы были осуществлены в пол", – рассказали в полиции.

Буквально через минуту стрелявшие выбежали на улицу, сели в машину и скрылись. По предварительным данным, конфликт произошел между сотрудниками стрип-клуба и посетителями, которые вызвали "подмогу".

Что известно о стрип-клубе Dolls

Стрип-клуб на Большой Васильковской существует уже много лет. У него довольно неоднозначная репутация. Поговаривают, что его клиентами являются известные депутаты, влиятельные бизнесмены и даже мафиози всеукраинского масштаба.

На сайте клуб описывается таким образом:

"Стриптиз клуб Dolls – является раем для любого настоящего мужчины, это мир соблазна и красоты, игры иллюзий и самых тайных эротических фантазий. Наш мужской клуб – заведение с особой атмосферой комфорта и уюта, которое давно завоевало уважение и самые положительные отзывы всех наших посетителей... помимо самых красивых и талантливых танцовщиц, мы предлагаем множество услуг исключительно премиум класса. Авторская кухня, изысканные напитки, огромное количество самых разнообразных коктейлей, кальян-меню, эротический массаж помогут получить наивысшее наслаждение от проведенного у нас времени. Наши девушки удовлетворят Ваши пожелания с большой отдачей, только у нас Вы почувствуете себя VIP-клиентом и по-настоящему проведете незабываемый вечер", - говорится на сайте клуба.

На сайте также можно увидеть и девушек - главное украшение клуба.

Что интересно, так это то, что, судя по отзывам, у клуба постоянные проблемы с охраной, которая, мягко говоря, не нравится клиентам заведения.

"Нормальный клуб! Хорошая атмосфера, персонал тоже супер! Девушки танцовщицы тоже супер! Красивые и полностью адекватные!

Только охранники немного портят общую картину, пытаются потихоньку клянчить деньги с клиентов непонятно за что", - пишет один из посетителей.

"Полный ужас. Хамло в охране, дичайшие цены (200 грн. муж. вход, 300 жен. с мужчинами, 800 без), полкило грудей на 20 танцовщиц, хореографией и не пахло", - говорится на сайте отзывов о клубе Dolls.

Находятся и недовольные клиенты стриптиз-клуба.

"Девочки красивые, но в большинстве своём деревянные... Трутся вяло об шест — вот и весь танец", "Девочки с кислыми лицами и не танцуют, а умирают возле пилона, белье на девочках как послеродовые бандажи, цены космос: кола 0,33 -50грн. Не понравилось!", - пишут клиенты клуба.

Фото: dolls-club.kiev.ua/galereya

Как сообщал "Обозреватель", недавно в Киеве мужчина открыл стрельбу по соседям.