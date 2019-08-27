Массовая стрельба в парке Киева: фигурантов отпустили под залог

Два фигуранта расследования о стрельбе в Голосеевском районе Киева вышли под заставу из больницы следственного изолятора.

Это стало возможным из-за того, что суд избрал им меру пресечения в виде двух месяцев под стражей с альтернативой залога в 153 687 грн, пишет Hromadske.

Так, Сергей "Лешый" Лещенко и Акбар Магниев были задержаны ночью 20 августа, а под залог вышли уже 23 числа. Они были найдены и арестованы после нападения на охранников "Муниципальной варты" в парке.

По мнению стороны пострадавших, поводом для начала конфликта стало то, что охранники-муниципалы препятствовали работе незаконных кальянных в Голосеевском парке. Частная охранная фирма Лещенко "ВАРТА1" якобы занималась "крышеванием" подобного бизнеса и решила "припугнуть" стражей общественного порядка.

Магниев и Лещенко

Как писал OBOZREVATEL, в пресс-службе КГГА сообщили, что конфликт начался после того, как сотрудники КП "Муниципальная охрана" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.

При попытке наряда узнать о причинах собрания, неизвестные лица начали оскорблять охранников с применением нецензурной лексики.

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