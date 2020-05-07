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7 мая • обновлено в 12:38
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Стрельба в Киеве на Троещине: в полиции рассказали детали инцидента

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В Деснянском управлении полиции города Киева рассматривают три версии обстрела продуктового рынка на Троещине. В частности, вероятными целями являются прекращение его работы, а также смена собственника.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и ч.1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием), сообщила в комментарии OBOZREVATEL пресс-офицер ведомства Наталья Федоровская.

В частности, она отметила, что инцидент произошел 4 мая, а не ночью 6 мая, как пишут некоторые СМИ: "Есть три версии: первая, это хулиганство, вторая – прекращении деятельности рынка, и третья версия, смена собственника рынка".

На Троещине обстреляли рынок

На Троещине обстреляли рынок

Кадр "ТСН"

Также Федоровская уточнила, что в результате обстрела были повреждены три или четыре торговых объекта и окна квартиры жилого дома. Никакого обстрела машин не было, и обращений от других лиц о повреждении домов также не поступало.

"Кроме рынка, на утро нам поступило сообщение от жителя, который у себя на балконе увидел два отверстия, похожие на следы от пуль. А пишут, что у нас обстреляли дома, машины и люди действительно начали бояться сюда ехать", – говорит пресс-офицер, добавив, что эксперты устанавливают причины попадания пуль в окно местного жителя.

Пуля попала в окно квартиры

Пуля попала в окно квартиры

Кадр "ТСН"

Она пояснила, что действительно в начале года был инцидент на этом же рынке, когда кроме торговых помещений, пулями были повреждены авто. "Те случаи, которые происходили на рынке в этом году, мы объединили в одно уголовное производство", – сообщила Федоровская.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Троещине из автомата обстреляли продуктовый рынок, в результате чего повреждены жилые дома и припаркованные рядом автомобили.

Ранее СМИ писали о том, что на рынке "Троещина" банда путем шантажа "выбивает дань" с владельцев магазинов. Злоумышленники требуют по 10 000 долларов с каждой точки "за покой".

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины рынок стрельба
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