Стрельба в Броварах: у семьи Чеботаря решили отобрать бизнес

В результате конфликта были ранены несколько человек, двое сейчас находится в больнице

Разборки со стрельбой, которые произошли утром 29 мая в г. Бровары Киевской области, могли быть вызваны переделом бизнеса. Одной из сторон конфликта является компания-перевозчик ЧП А.Т.Н., которая принадлежит зятю бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Сергей Чеботарь может быть замешан в резонансном ЧП

Чеботарь был уволен в 2015 году после скандала с нападением на журналистов программы "Наші гроші". Они сняли на видео элитные дома дочери Чеботаря в с. Лесники под Киевом. А напал на журналистов как раз зять Чеботаря – Олег Полищук.

Олег Полищук Скриншот из видео

О крышевании Чеботарем транспортных перевозок ранее писал и журналист Денис Бигус.

"Как оказалось, компания А.Т.Н. занимается транспортными перевозками. А по словам главы трансинспекции — перепродажей лицензий на перевозки. И Чеботарь прикрывает этот нехитрый бизнес. Еще семейство кормится с отжатия маршрутов. Чувак, который рейдернул маршрут КАНа (компания и сама-то непростая), теперь стоит в охране дома Чеботаря", – писал на своей странице в Facebook Бигус.

Олег Полищук и Сергей Чеботарь Скриншот из видео

Транспортная компания Полищука сейчас активно заходит на рынок пассажирских перевозок в разных районах. По информации источников OBOZREVATEL, для защиты этой компании был привлечен "местный криминал".

О ситуации с переделом бизнеса 29 мая написал на своей странице в Facebook и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его мнению, новый председатель Киевской ОГА (Василий Володин. – Ред.)"переделил" лицензии на перевозку пассажиров. Как результат – "дискуссия" продолжилась на улицах Броваров.

"Реформы на марше. И никакой коррупции", – иронично добавил Луценко.

Отметим, пассажирские перевозки в Киевской области были возобновлены 26 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "побоище" в Броварах под Киевом участвовало около 100 человек. В результате стрельбы несколько участников были доставлены в больницу. Часть стрелков задержана, остальные – в розыске.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!