Стрельба с пострадавшими в парке Киева: выяснились скандальные факты о задержанных

В Киеве участники стрельбы с многочисленными пострадавшими в Голосеевском парке могут выйти на свободу из-за выбранной им меры пресечения.

Чтобы освободиться из-под стражи, задержанным членам охранной организации "ВАРТА 1" нужно внести залог всего в 150 000 гривен, сообщили на странице "Муниципальной варты" в Facebook (фото 18+).

"Ни у кого нет иллюзий относительно финансовых возможностей этих людей, потому, скорее всего, он выйдут под залог", – сообщили представители организации, отметив, что группировке злоумышленников ранее удавалось оставаться безнаказанной.

Так, в 2016 году основанная одиозным Сергеем Лещенко по прозвищу Лешый охранная фирма "ВАРТА 1" фигурировала в силовом захвате предприятия-банкрота "Химакс", где нашли убитого мужчину.

Массовая стрельба в Киеве Facebook "Муниципальна варта"

По информации "Муниципальной варты", члены группировки Лешего занимались "крышеванием" нелегального бизнеса. Именно по этой причине они и прибыли в Голосеевский парк, где начали драку со стрельбой с муниципалами.

Акбар Магниев и Сергей Лещенко

В результате несколько служащих получили ранения и были госпитализированы.

Ранения служащих "Муниципальной варты" Facebook "Муниципальна варта"

Как писал OBOZREVATEL:

В ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Правоохранители задержали пятерых участников события.

Стало известно, что к стрельбе возле кафе "Кухня Полли" у метро "Голосеевская" в Киеве имеют отношение три человека.

Конфликт начался после того, как сотрудники КП "Муніципальної варти" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.

По данным "Муніципальної варти", они пытались противодействовать незаконным кальянным в парке, которые якобы "крышевал" Леший. В результате столкновения трое представителей "Муніципальної варти" получили ранения.

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