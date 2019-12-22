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22 декабря • обновлено в 14:11
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Страшное ДТП с велосипедистами в Киеве: в сети показали фото погибшей пары

2.4т
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Мужчина и женщина, погибшие в результате ДТП в Киеве 21 декабря, были семейной парой.

Фотографии велосипедистов были опубликованы в Facebook на странице "Киев оперативный". В комментариях сообщили, что их звали Дмитрий и Жанна.

"Погибли в результате того, что кто-то решил осуществить опережение по правой полосе на большой скорости. От сильнейшего удара оба отлетели на 50 м от места столкновения", – сказано в сообщении.

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Жанна

Жанна

facebook.com/KyivOperativ

Дмитрий

Дмитрий

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 месяцев 2019 года вУкраине произошло 122 354 ДТП. В них погибли 2 716 человек и пострадали 26 739 человек.

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Место
Украина Киев
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