Страшное ДТП с велосипедистами в Киеве: в сети показали фото погибшей пары

Мужчина и женщина, погибшие в результате ДТП в Киеве 21 декабря, были семейной парой.

Фотографии велосипедистов были опубликованы в Facebook на странице "Киев оперативный". В комментариях сообщили, что их звали Дмитрий и Жанна.

"Погибли в результате того, что кто-то решил осуществить опережение по правой полосе на большой скорости. От сильнейшего удара оба отлетели на 50 м от места столкновения", – сказано в сообщении.

Жанна facebook.com/KyivOperativ

Дмитрий facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 месяцев 2019 года вУкраине произошло 122 354 ДТП. В них погибли 2 716 человек и пострадали 26 739 человек.

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