Страшное ЧП на ж/д станции под Киевом: в "Укрзалізниці" рассказали свою версию

Мужчина, который в Боярке Киевской области лишился ног после ЧП на ж/д станции, получил оперативную помощь и быстро был доставлен в больницу.

Об этом "Обозревателю" рассказали сотрудники "Укрзалізниці", которые уточнили, что ЧП произошло 14 апреля в 13:39, а пострадавшим оказался Сергей Гальчинский - сотрудник Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука.

Отметим, ранее очевидица происшествия рассказала, что работники станции отказались помочь человеку, которого сбил поезд, оставив его "как кусок мяса".

Работники "Укрзалізниці" рассказали, что когда потерпевшего нашли, у него была ампутирована одна нога, а другая с сильными повреждениями. Первую медицинскую помощь мужчине оказывали свидетель Наталья Прокопчук и бригадир пути на станции Боярка.

Вторую ногу ампутировали уже в больнице Боярки, куда его доставили через 30 минут после несчастного случая. Гальчинского уже перевели из реанимации в общую палату. 17 апреля мужчину навестили его две дочери.

По словам самого мужчины, события разворачивались так: когда он зашел на перрон, его толкнули и он упал между вагонами электрички 6022 Мироновка - Киев (в направлении столицы) и потерял сознание.

Как писал "Обозреватель", "Укрзалізниця" шокировала очередной выходкой.