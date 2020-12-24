Столичным предпринимателям продлили "карантинные" льготы

Глеб Иванов Кияни 21:21, 24.12.2020 Обновлено: 21:24, 24.12.2020

Депутаты Киевского городского совета поддержали продление льгот для предпринимателей столицы, которые несут убытки вследствие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

За такое решение проголосовали 94 депутата, сообщается на сайте городского головы Киева Виталия Кличко.

"Мы поддержали сохранение на следующий год преференций для предпринимателей, которые Киев ввел еще в марте. Решение предусматривает как продление льгот, которые город уже предоставил, так и установку их для других категорий предпринимателей. Это поможет им сохранить рабочие места. И главное – свой бизнес", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Соответствующий проект решения предусматривает следующее:

  • на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли – независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, – составит 1 гривну;

  • также и в дальнейшем будет действовать уменьшена стоимость аренды коммунального имущества – на 50%

  • для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает город, не требует внесения изменений в действующие договоры.

Как отметил мэр столицы, льготы будут действовать до момента завершения карантина.

Напомним, что 24 декабря Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год, а также Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.

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