"Столичная власть перестала заботиться": движение Томенко продолжит спасение Днепра

Представители общественного движения Николая Томенко "Рідна країна" сообщили, что в рамках проекта "Родной Днепр" проводят очередную акцию по зарыблению главной водной артерии столицы.

Активисты планируют этот раз выпустить в одну из заливов в Оболонском районе Киева 1 тонну белого толстолобика. Акцию планируют запустить вместе с рыбхозом "Белые камни".

Белых толстолобиков называют "санитарами водоемов", поскольку они относятся к растительноядным рыбам-мелиораторам и естественным путем очищают водоемы, улучшая качество воды.

Политик Николай Томенко Рoliteka

Напомним, что это не первая инициатива "Рідної країни". В течение нескольких лет активисты вместе с экологами определяют места, которые требуют внимания и проводят их зарыбление.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее общественный деятель, председатель комитета экологической политики 2014-2016 годов Николай Томенко, указал на отсутствие реакции киевских чиновников на ситуацию с вимершей рыбой на правом берегу Днепра.

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