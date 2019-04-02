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/Жизнь столицы

"Бедная" Троещина и зажиточный центр: за кого голосовали в разных районах Киева

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В Киеве во время первого тура президентских выборов за кандидата Владимира Зеленского больше голосовали на окраинах и в спальных районах.

Именно Борщаговка, Троещина и Виноградарь почти одностайно поддержали Зеленского. За Петра Порошенко больше всего голосов отдали в центре и на Оболони, которые традиционно считаются местом жительства зажиточных киевлян, написал на своей странице в Facebook украинский политик и гражданский активист Тарас Козак.

"Состоятельные киевляне хотят стабильности, ценят ее выше коррупционных угроз. Небогатые не готовы ждать еще десятилетия на выход из бедности, они готовы рисковать", – отметил политик.

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Он также обнародовал карту избирательных участков, на которых зеленым отмечены те, где лидировал Зеленский, а фиолетовым – Порошенко.

Статистика на выборах в Киеве

Статистика на выборах в Киеве

Telegram Роман Шрайк

На сайте ЦИК указано, что Зеленский лидировал в Киеве на 9 из 13 округов. За Порошенко больше всего голосовали в Голосеевском, Оболонском, Печерском и Шевченковском.

Зеленой стрелкой отмечены округа с лидерством Зеленского

Зеленой стрелкой отмечены округа с лидерством Зеленского

ЦИК

Как писал OBOZREVATEL, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве лидировал Владимир Зеленский.

Во Львовской и Тернопольской областях – Петр Порошенко. Юлия Тимошенко заняла лидирующую позицию в Ивано-Франковской области.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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