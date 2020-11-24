Станцию метро "Крещатик" в Киеве "заминировали"

Анна Прийма Кияни 14:29, 24.11.2020 Обновлено: 14:43, 24.11.2020

В Киеве станция метро "Крещатик" и пересадка на станцию метро "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход.

Как сообщает "Киевский метрополитен", поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – отметили в пресс-службе подземки.

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Как сообщал ,OBOZREVATEL ранее в столице "минировали" ТРЦ "Глобус", из здания эвакуировали посетителей.

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Кияни

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