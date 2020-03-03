Стало известно, когда в Киеве заасфальтируют Подольско-Воскресенский мост

В мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ по строительству моста. Сейчас там уже бетонируют установленные две недели назад прогон моста со стороны Троещины.

"Как вы видите, мы существенно продвинулись в направлении Троещины. Несколько недель назад специалисты установили 70-тонные балки новой части мостового перехода через Русановские озеро. Делали это с помощью современных сверхмощных домкратов, которые уже показали свою эффективность на строительстве Шулявского путепровода. Также начали установку на этих балках бетонных плит и их укрепления. Нам осталось еще метров 200 и мы выйдем на работы по строительству съездов. Кстати, уже идет обустройство насыпи там, где будет съезд с моста на левом берегу", – подчеркнул Кличко.

kiev.klichko.org

По его словам, продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний вал. Там специалисты установили в проектное положение металлоконструкцию пролетного строения весом в 500 тонн. Работы выполняли с помощью тех же супердомкратов из Нидерландов.

Установленная металлоконструкция станет основой поворота с Верхнего вала на мост. Железобетонные опоры мостового перехода через Днепр в этом месте уже построены. И теперь ведутся подготовительные работы к бетонированию пролетного строения. Переводят также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды. Работают специалисты и над частичным демонтажем старого моста на Рыбальский остров.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

В начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост "станет" на свое место.

"Хочу подчеркнуть, что мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом. И начать строительство новой ветки метрополитена. Напомню, что проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 тыясч авто в сутки. Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в Киеве составляет около 300 тысяч авто. И в "часы пик" пропускная способность мостов превышается почти втрое", – подчеркнул Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Мэр столицы также ознакомился с образцами подсветки, которую должны установить на арочную конструкцию моста. Она будет похожа на ту, что украшает пешеходный мост на Труханов остров.

kiev.klichko.org

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