На выходных, 18 и 19 апреля, в Киевской области ожидается пик возгорания сухостоя и пожаров.

Об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.

Она подчеркнула, что почти во всех случаях причинами пожаров является человеческая деятельность.

"Это выжигание сухой травы, это так называемые шашлычники, которые считают, что они потушили костер, который раздувается ветром через несколько часов", – сказала Рубан.

По ее словам, лишь в минувшие выходные спасатели до 170 раз выезжали на погашение огня.

Пожары на Киевщине. Иллюстрация фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, причинами рекордного загрязнения воздуха в Киеве стали раздутые ветром пожары в Житомирской области. До этого в сети появилась информация, что воздух идет из Чернобыльской зоны отчуждения, которую тоже охватили масштабные пожары.

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