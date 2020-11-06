Стало известно, когда "Феофания" начала принимать больных COVID-19

Obozrevatel Кияни 14:57, 6.11.2020 Обновлено: 15:00, 6.11.2020

Клиническая больница "Феофания" в Киеве принимает больных COVID-19 с 10 сентября.

Она была включена в перечень государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь больным COVID-19, сообщили в медучреждении.

Для оказания медицинской помощи перепрофилирован отдельный корпус, туда госпитализируют тяжелых больных. Медицинский персонал прошел обучение и получил соответствующую квалификацию.

С целью расширения возможностей госпитализации пациентов привлекают учреждения здравоохранения Государственного управления делами, также рассматривалась инициатива по развертыванию на базе санатория "Конча-Заспа" временного протиковидного госпиталя.

Однако, площади, которые планируются к перепрофилированию, должны отвечать определенным критериям для оказания медицинской помощи. Возможность эффективного обустройства там коек, подключенных к кислороду, прорабатывается специалистами Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве увеличили количество койко-мест из-за стремительного роста больных коронавирусом.

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