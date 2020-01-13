Спасите жизни! Врачи сообщили о нехватке донорской крови в Киеве

В Киевском центре крови практически закончились запасы крови по всем группам.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба предприятия, называя ситуацию критической.
"Каждая ваша донация может спасти три жизни", – отмечается в сообщении.
В центре добавили, что сдать кровь можно с 8:00 до 14:00 в будние дни по адресу: ул. Берлинского, 12 (метро Дорогожичи) и ул. Пимоненко, 8 (метро Лукьяновка). С собой доноры обязательно должны иметь паспорт и идентификационный номер.
Группы крови
КЦК
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