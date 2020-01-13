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13 января • обновлено в 08:55
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Спасите жизни! Врачи сообщили о нехватке донорской крови в Киеве

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В Киевском центре крови практически закончились запасы крови по всем группам.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба предприятия, называя ситуацию критической.

"Каждая ваша донация может спасти три жизни", – отмечается в сообщении.

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В центре добавили, что сдать кровь можно с 8:00 до 14:00 в будние дни по адресу: ул. Берлинского, 12 (метро Дорогожичи) и ул. Пимоненко, 8 (метро Лукьяновка). С собой доноры обязательно должны иметь паспорт и идентификационный номер.

Группы крови

Группы крови

КЦК

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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