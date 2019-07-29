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Сожгли и закопали в лесу: под Киевом произошло зверское убийство. Фото 18+

1.9т Читать материал на украинском

В Ирпене (Киевская область) прораб с помощником зверски убили парня, работавшего на стройке.

Как сообщил в Facebook глава областной полиции, связь с молодым человеком пропала неделю назад. Правоохранители установили место работы Евгения, а также разыскали его руководителя и коллегу.

"На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и подсобник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600 $ и вывезли в лесополосу.

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Для укрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали в земле. Во время проведения расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства", - сказано в сообщении.

Внимание, фото 18+

Сожгли и закопали в лесу: под Киевом произошло зверское убийство. Фото 18+

facebook Андрея Небитова

Сожгли и закопали в лесу: под Киевом произошло зверское убийство. Фото 18+

facebook Андрея Небитова

Сожгли и закопали в лесу: под Киевом произошло зверское убийство. Фото 18+

facebook Андрея Небитова

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Германии жестоко убили молодую заробитчанку из Украины.

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Место
Украина Киев
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