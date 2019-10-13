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13 октября • обновлено в 16:17
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Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Народный депутат Украины, Глава комитета по информационной и гуманитарной политике Все статьи автора

Сором Кличка. Міська влада нищить Київ прямо зараз

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Декілька днів кияни обурені через незаконну надбудову, що з'явилася на історичній будівлі по вул. Софіївська ½.

Це справді - "ж-па", до якої киівська влада навіть прем'єра намагається долучити. До боротьби з балконом(!), хоча справжня біда знаходиться всього у декількох кварталах від цієї горе-мансарди. Один із найбільш впізнаваних видів Києва знищують просто зараз. Черговий будинок - потвору зводять саме завдяки бездіяльності Кличка. Уявіть собі такий зашквар десь у Європі? Там це неможливо - це сором, та привід для відставки.

Сором Кличка. Міська влада нищить Київ прямо зараз

Але столична влада робить вигляд, ніби, не знає про це жахливе будівництво, хоча воно знаходиться під самим носом чиновників – на відстані декількох сот метрів від адміністраціі міста!

Новости
Кличко з останніх сил намагається втриматись на посаді

Попри наявність усіх можливостей зупинити це будівництво вони вкотре намагаються спустити це по-тихому. А сам Кличко навіть не коментує ситуацію – ховається за спинами радників і перекладає відповідальність на всіх, крім себе. П’ять років він мав абсолютну владу в столиці, але так і не навів порядок у Києві. І вже не наведе, бо не здатен.

У багатьох випадках Кличко просто переводить стрілки на ДАБІ. Якщо ж слідкувати за законністю будівництва у Києві обов'язок виключно ДАБІ, тоді логічне запитання: навіщо Києву цілий Департамент містобудування і архітектури, навіщо Головний архітектор, навіщо Департамент культури і Департамент охорони культурної спадщини? Навіщо тоді Києву взагалі така КМДА і такий мер, якщо вони банально не справляються зі своїми обов'язками і тільки перекладають відповідальність на інших?

Новости
Текст для тих, хто паразитує і маніпулює

У складі ДАБІ в м.Києві дійсно функціонує відділ з нагляду за Департамента містобудування та архітектури КМДА, але ключове слово тут НАГЛЯДУ. Цей відділ не зобов'язаний самостійно виявляти і присікати незаконне будівництво. Це – робота профільного департаменту, якому саме для цього на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" від 09.04.2015 було передано максимальну кількість функцій з питань архітектурно-будівельного контролю.

Новости
Київ знаходиться за крок до великих змін

Утім, від цього ефективність боротьби КМДА і Кличка з незаконним будівництвом – тільки погіршилась. З 2017 по 2019 рік у Києві було видано близько 134 дозволів на будівництво з порушенням містобудівних умов і обмежень, станом на зараз у місті знаходиться понад 100 незаконних будівельних об'єктів. Невже за 5 років неможливо було розробити механізми врахування громадських інтересів? Щоб не закладати фундамент майбутніх конфліктів з інтересами громади. Залишається тільки здогадуватись скільки подібних об’єктів погоджено, але вони досі залишаються непублічними…

Незаконна надбудова на Софіївській

Незаконна надбудова на Софіївській

Facebook Борислава Берези

Нинішня столична влада не просто ігнорує хаотичну і незаконну забудову міста, вона – сприяє і покриває її. Тут потрібно не шукати крайнього або робити зауваження, а міняти владу і особисто керівника столиці, який несе персональну відповідальність за останні 5-ть років ганебного спотворення нашого міста!

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Автор
Александр Ткаченко Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
Тег
строительство
Источник
Источник: Facebook Олександра Ткаченка
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