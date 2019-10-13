Декілька днів кияни обурені через незаконну надбудову, що з'явилася на історичній будівлі по вул. Софіївська ½.

Це справді - "ж-па", до якої киівська влада навіть прем'єра намагається долучити. До боротьби з балконом(!), хоча справжня біда знаходиться всього у декількох кварталах від цієї горе-мансарди. Один із найбільш впізнаваних видів Києва знищують просто зараз. Черговий будинок - потвору зводять саме завдяки бездіяльності Кличка. Уявіть собі такий зашквар десь у Європі? Там це неможливо - це сором, та привід для відставки.

Але столична влада робить вигляд, ніби, не знає про це жахливе будівництво, хоча воно знаходиться під самим носом чиновників – на відстані декількох сот метрів від адміністраціі міста!

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Попри наявність усіх можливостей зупинити це будівництво вони вкотре намагаються спустити це по-тихому. А сам Кличко навіть не коментує ситуацію – ховається за спинами радників і перекладає відповідальність на всіх, крім себе. П’ять років він мав абсолютну владу в столиці, але так і не навів порядок у Києві. І вже не наведе, бо не здатен.

У багатьох випадках Кличко просто переводить стрілки на ДАБІ. Якщо ж слідкувати за законністю будівництва у Києві обов'язок виключно ДАБІ, тоді логічне запитання: навіщо Києву цілий Департамент містобудування і архітектури, навіщо Головний архітектор, навіщо Департамент культури і Департамент охорони культурної спадщини? Навіщо тоді Києву взагалі така КМДА і такий мер, якщо вони банально не справляються зі своїми обов'язками і тільки перекладають відповідальність на інших?

У складі ДАБІ в м.Києві дійсно функціонує відділ з нагляду за Департамента містобудування та архітектури КМДА, але ключове слово тут НАГЛЯДУ. Цей відділ не зобов'язаний самостійно виявляти і присікати незаконне будівництво. Це – робота профільного департаменту, якому саме для цього на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" від 09.04.2015 було передано максимальну кількість функцій з питань архітектурно-будівельного контролю.

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Утім, від цього ефективність боротьби КМДА і Кличка з незаконним будівництвом – тільки погіршилась. З 2017 по 2019 рік у Києві було видано близько 134 дозволів на будівництво з порушенням містобудівних умов і обмежень, станом на зараз у місті знаходиться понад 100 незаконних будівельних об'єктів. Невже за 5 років неможливо було розробити механізми врахування громадських інтересів? Щоб не закладати фундамент майбутніх конфліктів з інтересами громади. Залишається тільки здогадуватись скільки подібних об’єктів погоджено, але вони досі залишаються непублічними…

Незаконна надбудова на Софіївській Facebook Борислава Берези

Нинішня столична влада не просто ігнорує хаотичну і незаконну забудову міста, вона – сприяє і покриває її. Тут потрібно не шукати крайнього або робити зауваження, а міняти владу і особисто керівника столиці, який несе персональну відповідальність за останні 5-ть років ганебного спотворення нашого міста!

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