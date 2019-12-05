"Согрейся!" В Киеве на остановке крутили порно

В Киеве на остановке на экране городского справочника запустили порно. Судя по всему, справочник был взломан.

Об этом сообщили в Telegram-канале Ukr. Inform. Также было опубликовано видео с эротическими роликами.

"Это Киев детка. Пока ждешь автобус – согрейся, радостное обновление городского справочника возле цирка – доступная порнушка", – сообщили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центреКиева на автомате для печати фотографий транслировали порнографические сцены.

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