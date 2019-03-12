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/Новости Киева

Снег и до +18: синоптик дала противоречивый прогноз погоды в Киеве

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В Киеве до конца суток 12 марта может пойти мокрый снег с дождем. Это обусловлено осадками, которые приближаются к столице с запада.

В ночь на 13 марта еще будут заморозки, но днем температура воздуха вырастет до +7 градусов. На протяжении дня будет солнечно. В четверг ожидается сильный ветер, а настоящее потепление придет на выходных, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На 16-17 марта синоптики прогнозируют около +9... +13 градусов и солнечную сухую погоду.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

"В понедельнике в столице потеплеет до +12...+18. Но уже с 20 марта температура воздуха вновь снизится", – предупредила Диденко.

Погода в Киеве 17 марта

Погода в Киеве 17 марта

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 10 марта, разгулялся сильный ураганный ветер. Аналогичная непогода наблюдалась и 11 марта.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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