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"Смотрите, она за п*доров!" В Киеве разгорелся ЛГБТ-скандал с дочерью известного волонтера

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В Киеве разгорелся новый скандал вокруг ЛГБТ-сообщества и участников Марша Равенства, фигурантом которого стала дочь волонтера Дианы Макаровой Мария.

Как рассказала девушка на своей странице в Facebook, инцидент произошел с водителем, который ее подвозил и набросился с криками, узнав о ее взглядах.

"Начал со мной разговор про марш равенства - и услышав, что я там была, мгновенно начал на меня орать, обматерил с ног до головы, собирался высадить прямо на дороге. Довезя до места, начал в меня плеваться и орать случайным прохожим "вот, смотрите, она за п*доров!" Говорите, марш не нужен, есть же все права?" - написала Мария.

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"Это обычный бытовой ответ одного дня. А представляете, сколько они такого слышат за жизнь?" - отметила Диана Макарова.

Мария Макарова

Мария Макарова

facebook

Мария Макарова

Мария Макарова

facebook

Мария Макарова

Мария Макарова

facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне противники марша ЛГБТ, который стартовал в Киеве 23 июня, собирались забросать его участников презервативами с фекалиями.

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Место
УкраинаКиев
Теги
ЛГБТкиевпрайд
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А что такого они слышат за всю жизнь? Они слышат правду
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
А треба було вишвирнути посеред дороги
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если пи.ары не хотят что бы им говорили правду про то что они пи.ары то пусть дома рвут опы друг другу а не на парады ходят а то пялиться в опу им не стрёмно а когда их называют так как они и есть им вилетели стыдно!!!!!!
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