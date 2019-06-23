"Смотрите, она за п*доров!" В Киеве разгорелся ЛГБТ-скандал с дочерью известного волонтера

В Киеве разгорелся новый скандал вокруг ЛГБТ-сообщества и участников Марша Равенства, фигурантом которого стала дочь волонтера Дианы Макаровой Мария.

Как рассказала девушка на своей странице в Facebook, инцидент произошел с водителем, который ее подвозил и набросился с криками, узнав о ее взглядах.

"Начал со мной разговор про марш равенства - и услышав, что я там была, мгновенно начал на меня орать, обматерил с ног до головы, собирался высадить прямо на дороге. Довезя до места, начал в меня плеваться и орать случайным прохожим "вот, смотрите, она за п*доров!" Говорите, марш не нужен, есть же все права?" - написала Мария.

"Это обычный бытовой ответ одного дня. А представляете, сколько они такого слышат за жизнь?" - отметила Диана Макарова.

Мария Макарова facebook

Мария Макарова facebook

Мария Макарова facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне противники марша ЛГБТ, который стартовал в Киеве 23 июня, собирались забросать его участников презервативами с фекалиями.

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