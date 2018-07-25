Смертельное ДТП с ребенком в Киеве: водителю объявили новое подозрение

Водителю автомобиля Hиmmer Кириллу Островскому, который 24 июля на бул. Л. Украинки в Киеве насмерть сбил девочку, объявлено о подозрении по еще одной статье Уголовного Кодекса.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, Островскому дополнительно подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Данное сообщение было утверждено прокуратурой и вручено подозреваемому в присутствии его адвоката 25 июля.

"Киев Оперативный"

Таким образом, водителю объявлено о подозрении по двум статьям УК: ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица).

"Информатор"

В то же время, пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что драгер не показал у водителя алкогольного опьянения. Он отказался предоставлять другие биологические образцы для установления возможного алкогольного или наркотического опьянения. Прокуратура намерена требовать в суде принудительное взятие образцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 июля на бул. Л. Украинки водитель на элитном внедорожнике сбил 10-летнюю девочку, которая скончалась в машине "скорой". Водитель пытался сбежать с места ДТП, но его задержали очевидцы.

В лице задержанного узнали экс-спортсмена и киевского предпринимателя Кирилла Островского.

В прокуратуре заявили, что автомобиль ехал на красный, но отец Островского это отрицает.