"Слуги народа" провели съезд в Киеве, открывал Зеленский. Фото и видео
Партия "Слуга народа" провела съезд в Киеве. Мероприятие организовали во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко.
На съезде присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Офиса президента Андрей Ермак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию:
"Мы презентуем людей, которые смогут воплотить перемены в лучшую сторону в жизнь", – заявил Зеленский, открывая съезд.
Также он отметил "ужасную обстановку" на дорога столицы.
"Киев занимает первые позиции в антирейтингах среди других столиц мира ", – сказал президент.
Затем слово взяла кандидат в мэры Ирина Верещук. Она пообещала привлечь к ответственности всех недобросовестных застройщиков.
Кроме того, Верещук выступила за улучшение экологии в столице, строительство мусороперерабатывающего завода, новый транспорт, инклюзивность Киева и прочее.
Также на съезде огласили полный список команды "Слуги народа" в Киевский городской совет:
Евгения Кулеба – общественный деятель, координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель общественной организации "Город-сад".
Михаил Присяжнюк – правозащитник, юрист, телеведущий, народный адвокат.
Анна Маляр – юрист-криминолог, кандидат юридических наук.
Георгий Зантарая – заслуженный мастер спорта, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.
Владислав Трубицын – предприниматель, меценат, общественный активист.
Юрий Федоренко – частный предприниматель, общественный деятель, правозащитник.
Виталий Селик – общественный деятель, председатель "Совета по урбанистике Киева".
Андрей Витренко – заместитель министра образования и науки Украины, доктор экономических наук.
Елена Говорова – призер Олимпийских игр по легкой атлетике, общественная деятель.
Ксения Семенова – педагог, популяризатор науки.
Алексей Киселев – доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело".
Игорь Брагин – президент ассоциации шеф-поваров Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа на съезде партии "Слуга народа" были представлены кандидаты в мэры городов.