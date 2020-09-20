"Слуги народа" провели съезд в Киеве, открывал Зеленский. Фото и видео

Мирослав Семенюк Кияни 14:21, 20.09.2020 Обновлено: 15:01, 20.09.2020

Партия "Слуга народа" провела съезд в Киеве. Мероприятие организовали во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко.

На съезде присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Офиса президента Андрей Ермак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию:

"Мы презентуем людей, которые смогут воплотить перемены в лучшую сторону в жизнь", – заявил Зеленский, открывая съезд.

Также он отметил "ужасную обстановку" на дорога столицы.

"Киев занимает первые позиции в антирейтингах среди других столиц мира ", – сказал президент.

Затем слово взяла кандидат в мэры Ирина Верещук. Она пообещала привлечь к ответственности всех недобросовестных застройщиков.

Кроме того, Верещук выступила за улучшение экологии в столице, строительство мусороперерабатывающего завода, новый транспорт, инклюзивность Киева и прочее.

Также на съезде огласили полный список команды "Слуги народа" в Киевский городской совет:

  • Евгения Кулеба – общественный деятель, координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель общественной организации "Город-сад".

  • Михаил Присяжнюк – правозащитник, юрист, телеведущий, народный адвокат.

  • Анна Маляр – юрист-криминолог, кандидат юридических наук.

  • Георгий Зантарая – заслуженный мастер спорта, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.

  • Владислав Трубицын – предприниматель, меценат, общественный активист.

  • Юрий Федоренко – частный предприниматель, общественный деятель, правозащитник.

  • Виталий Селик – общественный деятель, председатель "Совета по урбанистике Киева".

  • Андрей Витренко – заместитель министра образования и науки Украины, доктор экономических наук.

  • Елена Говорова – призер Олимпийских игр по легкой атлетике, общественная деятель.

  • Ксения Семенова – педагог, популяризатор науки.

  • Алексей Киселев – доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело".

  • Игорь Брагин – президент ассоциации шеф-поваров Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа на съезде партии "Слуга народа" были представлены кандидаты в мэры городов.

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