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"Слуги народа" собрались на съезд в Киеве, приехал Зеленский. Онлайн-трансляция

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
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''Слуги народа'' собрались на съезд в Киеве, приехал Зеленский. Онлайн-трансляция

Партия "Слуга народа" собралась на съезд в Киеве. Мероприятие проходит во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко.

На съезде присутствует президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Офиса президента Андрей Ермак. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы презентуем людей, которые смогут воплотить перемены в лучшую сторону в жизнь", – заявил Зеленский, открывая съезд.

Также он отметил "ужасную обстановку" на дорога столицы.

"Киев занимает первые позиции в антирейтингах среди других столиц мира ", – сказал президент.

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