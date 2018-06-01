Сломан череп: появились подробности ДТП с ребенком и полицией в Киеве

Состояние мальчика, которого в Киеве 31 мая сбил автомобиль с полицией, остается тяжелым, но стабильным.
13-летний ребенок находится в реанимации, а медики уже провели ряд операций, передает "ТСН".
У пострадавшего диагностировали перелом черепа и кровоизлияние в голове.
"ТСН"
"ТСН"
В полиции опровергли информацию о том, что мальчика на пешеходном переходе сбило авто из кортежа президента. Правоохранители утверждают, что в автомобиле находились два их сотрудника на спецзадании, но к сопровождению президента это не имеет отношения.
Как писал OBOZREVATEL, в сети показали видео этого ДТП.