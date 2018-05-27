"Слава Украине!" Кличко рассказал о главных достижениях Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города и выразил уверенность в том, что столица имеет большое будущее, которое совместно строят киевляне и власти города.

Об этом он заявил во время мероприятий по случаю Дня Киева, которые происходят в городе "Фестиваль чемпионов" на Крещатике, передает его пресс-служба.

Мэр подчеркнул, что в этом году праздник особый и двойной.

"Вчера мы принимали самое престижное футбольное событие - финал Лиги чемпионов УЕФА. Так что атмосферой нашей цветущей столицы имели возможность насладиться не только киевляне и украинцы из разных уголков страны, но и десятки тысяч иностранных гостей со всего мира! И мы провели такое большое мероприятие на самом высоком уровне. Об этом заявил и президент УЕФА, и многие гости города, иностранные фаны, киевляне", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что был во многих городах мира, но Киев - лучший и самый красивый. "Именно здесь неповторимые улицы и площади, церкви и старинная архитектура, захватывающая история, могучий Днепр и зеленые холмы. Но главное богатство нашего города - это его люди - отзывчивые, искренние, гостеприимные и с хорошим чувством юмора!"- добавил Кличко.

Мэр столицы выразил уверенность, что Киев - по-настоящему европейский город, в котором хочется жить, работать, развлекаться и связывать с ним свои мечты и будущее. "И я уверен - у нашего города большое будущее! И строить его нам - всем вместе!", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что шаг за шагом столичная власть делает Киев лучшим. Он напомнил, что год назад на Оболони открыли образцовый парк "Наталка", который является "золотым стандартом" зеленых зон столицы. Кроме того, после реконструкции открыли исторический Киевский велотрек, реконструировали светомузыкальный фонтанный комплекс на Майдане, обновили пешеходную зону на Почтовой площади. "И мы продолжаем изменения! Киев ежедневно должно становиться все более комфортным", - добавил Кличко.

Мэр отметил, что два дня назад - ко Дню Киева открыли еще один знаковый парк - на Владимирской горке. Виталий Кличко пригласил киевлян и гостей города прийти и оценить обновленную зеленую зону. Кроме того, отметил он, вскоре в каждом районе города появятся современные парки европейского образца. На Старокиевской горе откроют новые, очень хорошие всходы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки, а в середине лета установят памятник Илье Муромцу в парке его имени.

Кроме того, добавил Кличко, город обновляет дороги, строит школы и детсады, ремонт больницы, закупает новый общественный транспорт.

"Конечно, проблем еще много. Но постепенно, шаг за шагом, мы совместно изменяем наш город. И я благодарен каждому, кто помогает, кто приобщается к этим изменениям. С праздником вас! Слава Киеву! Слава Украине!", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александр Чеферин восхитился уровнем организации финала Лиги чемпионов в Киеве.