Стало известно, сколько сотрудников скорой помощи в Киеве переболели COVID-19

За время пандемии из 2600 сотрудников бригад скорой помощи в Киеве COVID-19 переболели 86 человек.

Об этом в интервью "Громадському радіо" сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора.

"Иногда бывает так, что скорая приезжает на вызов и от пациента уже узнает, что у него подтвержден COVID-19. Бригада надела только перчатки и маски, а нужно было одеть костюм. Конечно, тогда вся бригада после такого вызова идет на самоизоляцию. Сейчас на одну-две бригады меньше, потому что пациенты должны честно сказать, что с ними случилось", – отметил он.

По словам медика, за день скорые выполняют около 1700 вызовов, примерно 600 из них идет на госпитализацию.

"Если иногда мы долго едем, то это не на чрезвычайной ситуации, а к пациенту с температурой, положительным тестом на коронавирус. В этом случае бригада должна защитить себя, поэтому время, возможно, идет на то, чтобы одеть средства индивидуальной защиты", – подчеркнул Вершигора.