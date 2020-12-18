Скорая едет часами, а в больницу брать не хотят. Что происходит в Киеве, где 100 тыс. случаев COVID-19

Киев продолжает оставаться на первом месте по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом. Однако в украинской столице до сих пор существует множество проблем для людей, которые подхватили инфекцию и пытаются получить необходимую медицинскую помощь.

Подробнее о борьбе с эпидемией читайте в материале OBOZREVATEL.

В столице почти 100 тысяч заболевших

Киев почти каждый день устанавливает новые рекорды по заболеваемости и они давно перешли отметку в 1,5 тысячи случаев за сутки. Состоянием на 18 декабря в столице Украины обнаружено более 98 тысяч подтвержденных COVID-19. При этом победило вирус менее 1/3 пациентов, а количество смертей приближается к 1700. И это только по официальным данным, ведь реальную картину знать невозможно.

Статистика по коронавирусу в Киеве. Telegram-канал Виталия Кличко

По словам главного врача Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Романа Родыны, данные по заболевшим отвечают среднему количеству населения. В Киеве это (опять же, официально) – 3 миллиона человек. Он рассказал, что в столице занято 53% коек, но их количество увеличивают за счет железнодорожных больниц. Пациенты с подтвержденным диагнозом занимают более 4,7 тысяч коек, еще более 400 – с неподтвержденным.

"С подозрениями у нас не так уж и много, это значит, что тестирование идет быстрее. Раньше, когда на тесты стояла очередь, много коек было занято с подозрениями. Сейчас лаборатории тестируют материал день в день", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Статистика по коронавирусу в Украине. Сайт СНБО

Скорые приезжают неохотно

Киевская волонтер Леся Литвинова утверждает, что невзирая на так называемую разгрузку столичных больниц, к ней продолжают обращаться те, кто не может попасть на лечение. Ей часто приходится решать проблемы с госпитализацией "в ручном режиме", то есть по звонку высокопоставленным чиновникам.

"Скорые неохотно едут к старикам. Надо еще сказать, что и многие из них не хотят госпитализироваться. Это тоже правда. Каждый день говорю на эту тему с двумя-трема пациентами. Недавно у бабушки сатурация была 70%, в больницу ехать не хотела. Мол, буду дома, дайте мне концентратор. Объясняю ей, если хочет, чтобы ее вылечили, пусть немедленно отправляется в больницу, при таких цифрах сатурации дома она не справится. Иногда получается уговорить, иногда нет", – рассказала волонтер.

Украинцы рассказывают о состоянии больниц

О том, что скорая в Киеве неохотно забирает больных с подозрением на COVID-19 на госпитализацию, OBOZREVATEL рассказал 32-летний киевлянин Александр. Он вызвал бригаду на 9-й день болезни, когда температура достигала 39,5. Оператор по телефону сразу предупредил, что врачей можно ждать по 4-5 часов, так как на подобные вызовы по предоставлению неотложной медпомощи – большая очередь

"Бригада приехала через 40 минут, я прям удивился. Но без защитных костюмов, хотя я предупреждал, что тестируюсь, вся симптоматика вируса на лицо. Измеряли температуру, укололи димедрол-анальгин-но-шпу, сатурация была 88%, но в больницу не забрали. Посоветовали срочно сделать КТ легких и позвонить, если будет совсем плохо. К семейному врачу целые сутки не добиться. Телефон отключен, на Viber не отвечает. Вопрос – куда бежать и что делать? Хорошо, что другой врач согласился лечить и наблюдать. Семейный, правда, перезвонила, но через двое суток. Вот такая помощь", – рассказал мужчина.

Никто не знает, что делать и куда бежать за помощью

Волонтер Литвинова соглашается, что многие заболевшие до сих пор не знают, что конкретно им делать. А власть, по ее словам, только подливает масла в огонь оторванной от реальности статистикой, из-за чего у инфицированных создается "иллюзия благополучия". Они прекращают заботиться о своей безопасности.

"Если людям говорят, что у нас все пошло на спад, смотрите, все хорошо, новых мало, мест много, – они начинают вести себя значительно беспечней. Во всей этой ситуации больше всего раздражает отсутствие правил игры. Люди не понимают ничего: что им делать, с чем обращаться к врачу, до какой точки можно сидеть дома. По лечению – вообще "жесть". Знакомый заболевший-астматик рассказывает: мой друг лечился и пил 5 таблеток утром, днем, вечером и на ночь. А у меня всего три таблетки на день. Я так, наверное, умру. Надо еще чего-нибудь добавить". И что тут сделаешь?" – возмутилась она.

Киевский волонтер Леся Литвинова. Фейсбук Леси Литвиновой

Кроме того, по Киеву существует еще одна проблема – из больниц выписывают кислородозависимых пациентов, и что с ними делать – в Минздраве не решили до сих пор. У врачей аргумент, что больные не могут оставаться в больнице 2-3 месяца. Леся соглашается, что с одной стороны, действительно неразумно по долгу держать людей в больницах, а с другой – где им быть и куда деваться?

"Не каждый может позволить себе купить аппарат за несколько десятков тысяч гривен. Кислородные баллончики и подушки не выход. Первые продаются в аптеке за 450 гривен, но это всего лишь 80 вдохов. Его хватает только на 4-5 минут. Сколько их должно быть, чтобы надышаться? Конечно, за эти деньги дешевле концентрат купить", – соглашается Литвинова.

С украинских больниц выписывают кислородозависимых пациентов

Что происходит на Киевщине

По Киевской области ситуация похуже, чем в самой столице, отметила Литвинова. Одна из главных проблем – отказ скорой ехать к заболевшему, особенно если у него нет "положительного" теста.

"У пациента сатурация 60%, а в скорой сказали: теста нет – мы вас никуда не повезем. Пришлось "в ручном режиме" его госпитализировать. Через два часа родственники позвонили, сказали, что сидит в коридоре, никто к нему не подходит. Включаю "ручной режим" во второй раз. Но нельзя каждого сопровождать таким образом. Не знаю, почему так, но этого быть не должно", – подытожила волонтер.

Единственное, что из положительного хотелось бы отметить по Киеву – это возможность в быстром режиме, не затягивая на сутки-двое, сделать КТ, сдать ПЦР-тест и анализы в частной лаборатории. Можно даже найти врача, который согласится сопровождать пациента за деньги, и медсестру, которая в любое время суток сделает за 100 гривен укол или за 500 гривен поставит капельницу.

А тем временем украинское правительство рассказывает о COVID-фонде, бесплатной и безотказной медицинской помощи для заболевших коронавирусом. Например, одно из т.н. правил – скорая обязана забрать пациента в больницу, если уровень сатурации ниже 91%. Это является критическим состоянием и требует экстренной медицинской помощи.