Сколько тестов на коронавирус делают в Киеве: названы цифры

Показатель тестирования в Киеве – самый высокий в Украине и составляет более 350 тестов на 100 тысяч жителей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, отметив, что в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали почти 227 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР, а методом ИФА – почти 80 тысяч тестов.

Он рассказал, что продолжают работать и мобильные бригады медиков, которые забирают образцы материала для исследования у пациентов дома.

С начала работы они отобрали почти 139 тысяч образцов биоматериала для ПЦР-тестов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве коронавирус пересек отметку в 60 тысяч зараженных, за 22 ноября – 1212 случаев.