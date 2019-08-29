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Снятие депутатской неприкосновенности: "Слуга народа" попала в новый скандал

2.6т Читать материал на украинском

Народные депутаты IX созыва не ознакомились с законопроектом партии "Слуга народа" о снятии депутатской неприкосновенности.

Такое заявление сделал нардеп от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, пишет "Эспрессо". Он отметил, что сомневается в том, что документ соответствует всем нормам.

"Этого законопроекта не видели. Или настоящий, или фиктивный, выполняет ли рекомендации Венецианской комиссии, подан ли в соответствии ко всем процедурам... Кажется, кому-то хочется замылить людям глаза и оставить неприкосновенность, принять закон, который не будет работать", – отметил он.

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Николай Княжицкий

Николай Княжицкий

medianyanya.com

Ранее представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что за законопроект планировали голосовать в первый пленарный день, 29 августа.

Как писал OBOZREVATEL, Стефанчук подчеркнул, что закон намерены принять сегодня (29.08), но норма о снятии неприкосновенности заработает только с 2020 года.

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Персона
Николай Княжицкий
Место
Украина
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