Украинцы, которые 29 марта вернулись из Вьетнама, устроили скандал в аэропорту "Борисполя" из-за платной обсервации.

Об этом в Facebook рассказал Владимир Святошнюк, ссылаясь на слова очевидца, гражданина Вьетнама, который также прилетел этим рейсом, поскольку имеет вид на жительство в Украине.

"Говорит, что все было спокойно. Все ждали, когда выйдут. Потом сказали, что все идут на обсервацию, и стоимость 200$ с человека без питания в сутки. Украинские туристы летели уже без денег, так как потратились на дополнительное время проживания, и начали вырываться через запертые двери", – рассказал он.

Отмечается, что "на тот момент не было решения Кабмина на подобные действия пограничной службы".

Видео из "Борисполя" 29 марта:

Как писал OBOZREVATEL, недавно Украина закрыла границу. С момента введения карантина из других стран вернулись около 100 тысяч граждан.

Еще около 9 тысяч заявили о желании вернуться домой. Для граждан, которые остались за границей, будет работать программа "Защита".

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