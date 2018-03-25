Скандал с пьяным экс-главой патрульных Харькова получил неожиданное решение

В Киеве правоохранители не стали задерживать бывшего руководителя патрульной полиции Харькова Евгения Мельника, который пьяным сел за руль, а также ударил патрульного.

Об этом в комментарии "Громадському радіо" рассказала спикер патрульной полиции Украины Яна Кутовая, отметив, что Мельник сел за руль не только в состоянии алкогольного опьянения, но и без соответствующих документов.

При этом она сообщила, что пьяного полицейского не задержали, поскольку патрульный, которого он ударил в лицо, получил "незначительные" повреждения.

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В результате правоохранители составили на Мельника три протокола: за езду без документов и в состоянии алкогольного опьянения, а также за злостное неподчинение требованию полицейского.

Как писал "Обозреватель", ранее во Львове полицейского, уволенного за пьяное ДТП, вернули на должность.