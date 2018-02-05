Скандал с Десятинным монастырем: стало известно о причастности людей Януковича

Люди беглого экс-президента Украины Виктора Януковича лоббировали строительство храма для УПЦ МП на остатках Десятинного монастыря.

Об этом пишет ТСН.

Так, на некого Михаила Гойхмана, которого в прессе называли "смотрящим" бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова за банками, была зарегистрирована религиозная община в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Утверждается, что именно Гойхман от Администрации президента Януковича руководил вопросами восстановления Десятинной церкви. Он присутствовал на всех встречах.

Арбузов также приезжал сюда чуть ли не еженедельно, как и староста религиозной общины экс-регионал нардеп Юрий Мирошниченко, который вообще предлагал здесь возвести православный комплекс для УПЦ МП.

Именно эти люди от президента Януковича лоббировали строительство храма на остатках Десятинки, перекрыв их монолитной плитой. Однако общественное недовольство таким варварством сдержало власть от официальных разрешений. В результате, чтобы успокоить ситуацию - остатки фундаментов засыпали.

Как писал "Обозреватель", в Киеве тысячи людей выступили в поддержку Десятинного монастыря.