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Скандал с Десятинным монастырем: стало известно о причастности людей Януковича

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Люди беглого экс-президента Украины Виктора Януковича лоббировали строительство храма для УПЦ МП на остатках Десятинного монастыря.

Об этом пишет ТСН.

Так, на некого Михаила Гойхмана, которого в прессе называли "смотрящим" бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова за банками, была зарегистрирована религиозная община в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

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Утверждается, что именно Гойхман от Администрации президента Януковича руководил вопросами восстановления Десятинной церкви. Он присутствовал на всех встречах.

Арбузов также приезжал сюда чуть ли не еженедельно, как и староста религиозной общины экс-регионал нардеп Юрий Мирошниченко, который вообще предлагал здесь возвести православный комплекс для УПЦ МП.

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Именно эти люди от президента Януковича лоббировали строительство храма на остатках Десятинки, перекрыв их монолитной плитой. Однако общественное недовольство таким варварством сдержало власть от официальных разрешений. В результате, чтобы успокоить ситуацию - остатки фундаментов засыпали.

Как писал "Обозреватель", в Киеве тысячи людей выступили в поддержку Десятинного монастыря.

Место
УкраинаКиев
Объект
УПЦ МП
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