Систему автоматической фиксации нарушений ПДД протестируют в Киеве – Шевченко

В МВД отчитались о завершении подготовки к внедрению системы автоматической фиксации нарушений ПДД. В тестовом режиме систему вскоре запустят в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"МВД Украины уже на финишной прямой во внедрении многострадальной системы автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах. Начнем с Киева как с крупнейшего города. Рассчитываем на помощь местных властей", - отметил он.

Глава департамента коммуникаций МВД также показал, как будет выглядеть столичный "мозг" системы - центр, где будет концентрироваться и анализироваться весь массив данных, собранных системой.

"Это - своеобразный "центр управления полетами". Сюда стекается вся информация с пока 20 камер (будет больше) в столице, которую обработают полицейские Патрульной полиции Украины. Именно здесь будут формироваться так называемые "письма счастья", то есть постановления об административных правонарушениях, которые по почте будут присылаться правонарушителям", - пояснил Шевченко.

Он также привел впечатляющие данные по количеству зафиксированных нарушений.

"А летают на столичных дорогах страсть как. Обратите внимание на последнее фото: два десятка камер с начала суток 14 февраля к 11:29 зафиксировали 38 528 нарушений только скоростного режима автомобилями", - написал Шевченко.

Спикер МВД также призвал водителей соблюдать правила дорожного движения - не только для того, чтобы не получить штраф, но и для собственной безопасности.

"Снижайте скорость. Не забывайте об ограничении 50 км/ч в городе и 80 км/ч только на отдельных участках города и исключительно в теплое время года. Скоро все это заработает. Пока режим работы тестовый. Но альтернативы этой системе нет. Доказано всеми цивилизованными странами мира. Скоро к ним присоединится Украина", - резюмировал Шевченко.

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