"Синий кит" вернулся: в центре Киева несовершеннолетняя вскрыла вены. Фото с места ЧП

В Киеве на Крещатике поздним вечером 30 мая 16-летняя девушка вскрыла себе вены.

Друзья потерпевшей сообщили, что в одной из соцсетей она является участницей группы "Синий кит" ― сообщества, в котором детей и подростков склоняют к самоубийствам и членовредительству, передает издание "Информатор".

Фото с места происшествия "Информатор"

Фото с места происшествия "Информатор"

"В этот вечер пострадавшая с компанией гуляла и распивала спиртные напитки в центре города на Крещатике. Девушка из-за неразделенной любви к парню пыталась покончить с собой. Она разбила стеклянную бутылку и осколками битого стекла начала резать себе руку в районе предплечья", ― рассказали детали в издании.

Девушку госпитализировали.

Как писал OBOZREVATEL, опасная виртуальная игра "Синий кит", которая пришла в Украину из России, стала известна и в других странах. О ней заговорили в Латвии, Италии и даже в США.