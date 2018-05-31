УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

"Синий кит" вернулся: в центре Киева несовершеннолетняя вскрыла вены. Фото с места ЧП

2.4тЧитать новость на украинском

В Киеве на Крещатике поздним вечером 30 мая 16-летняя девушка вскрыла себе вены.

Друзья потерпевшей сообщили, что в одной из соцсетей она является участницей группы "Синий кит" ― сообщества, в котором детей и подростков склоняют к самоубийствам и членовредительству, передает издание "Информатор".

Фото с места происшествия

"Информатор"

Фото с места происшествия

"Информатор"

"В этот вечер пострадавшая с компанией гуляла и распивала спиртные напитки в центре города на Крещатике. Девушка из-за неразделенной любви к парню пыталась покончить с собой. Она разбила стеклянную бутылку и осколками битого стекла начала резать себе руку в районе предплечья", ― рассказали детали в издании.

Новости
"Синий кит" и кибернасилие: как уберечь ребенка

Девушку госпитализировали.

Как писал OBOZREVATEL, опасная виртуальная игра "Синий кит", которая пришла в Украину из России, стала известна и в других странах. О ней заговорили в Латвии, Италии и даже в США.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги